Atalanta l’ultima a Bergamo vale l’Europa | contro il Bologna per chiudere il discorso Conference

L’Atalanta si prepara a sfidare il Bologna in una partita decisiva per la qualificazione in Europa, con l’obiettivo di chiudere il discorso sulla Conference League. La squadra bergamasca ha raggiunto questa possibilità dopo la vittoria a San Siro e il risultato dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. La partita contro il Bologna rappresenta l’ultima occasione per ottenere i punti necessari e consolidare la posizione in classifica.

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Bergamo. La vittoria di San Siro e il successo dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio ha prepotentemente avvicinato l’ Atalanta all’Europa. La squadra guidata da Raffaele Palladino è infatti vicinissima a tagliare la linea del traguardo che mette in palio la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, competizione che ha visto la luce nel 2021 e che la Dea andrebbe a disputare per la prima volta nella sua storia. Alla New Balance Arena, in occasione della penultima giornata del campionato di Serie A nonché dell’ultima uscita stagionale davanti al proprio pubblico, la Dea ha la grande occasione per chiudere definitivamente il discorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6: IL FALLIMENTO IN CHAMPIONS È COMPLETO Sullo stesso argomento Bologna, ultima trasferta a Bergamo. Italiano: “Per la Conference serve un miracolo”Bologna, 16 maggio 2026 – Domani a Bergamo (ore 18) ultimo viaggio di stagione e penultima di campionato per il Bologna, fresco di colpaccio al... Leggi anche: Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina in Champions, Europa League e Conference #InterYouth, l'Inter Primavera di Carbone ce l'ha fatta! Genoa battuto 2-1 (reti di Mancuso e Zouin) e playoff conquistati grazie alla Juve che ha battuto l'Atalanta permettendo così il sorpasso in classifica all'ultima giornata. Ora ai playoff Cesena-Inter al pri x.com [Bianchin] Christian Pulisic ha avuto un problema nell'ultima sessione di allenamento prima dell'Atalanta: fastidio a un gluteo. Stasera non giocherà. Dall'inizio, insieme a Gimenez, ci sarà Rafa Leao. La stessa coppia del primo incontro a Bergamo. reddit Atalanta, l’ultima a Bergamo vale l’Europa: contro il Bologna per chiudere il discorso ConferenceLa Dea ospita il Bologna in occasione del penultimo impegno di campionato: contro il Bologna potrebbe bastare anche una sconfitta (con un gol di scarto) per assicurarsi il pass europeo ... bergamonews.it Milan-Atalanta 2-3, risultato finale della partita di Serie A: Raspadori decisivo, gli highlightsLa diretta live di Milan-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it