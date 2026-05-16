Bologna ultima trasferta a Bergamo Italiano | Per la Conference serve un miracolo

Domani, alle 18 a Bergamo, si giocherà l’ultima partita stagionale in trasferta per il Bologna, che arriva dopo aver vinto in casa del Napoli. La squadra, reduce da un mese segnato da sconfitte pesanti e prestazioni deludenti, punta a concludere la stagione con un risultato positivo. Questa partita rappresenta anche la penultima del campionato, e il tecnico ha commentato che per ottenere un risultato utile in questa fase sarebbe necessario un vero miracolo.

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