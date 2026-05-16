Bologna ultima trasferta a Bergamo Italiano | Per la Conference serve un miracolo
Domani, alle 18 a Bergamo, si giocherà l’ultima partita stagionale in trasferta per il Bologna, che arriva dopo aver vinto in casa del Napoli. La squadra, reduce da un mese segnato da sconfitte pesanti e prestazioni deludenti, punta a concludere la stagione con un risultato positivo. Questa partita rappresenta anche la penultima del campionato, e il tecnico ha commentato che per ottenere un risultato utile in questa fase sarebbe necessario un vero miracolo.
Bologna, 16 maggio 2026 – Domani a Bergamo (ore 18) ultimo viaggio di stagione e penultima di campionato per il Bologna, fresco di colpaccio al Maradona e desideroso di regalare un’altra gioia esterna ai propri tifosi, dopo il mese nero tra sconfitte, pesanti, e prestazioni molto più che rivedibili. Di fronte c’è l’ Atalanta di Palladino, che nella prima del 2026 al Dall’Ara maramaldeggiò contro i rossoblù (2-0 senza colpo ferire), nel bel mezzo della crisi di mezza stagione, da cui la squadra si è poi ripresa soltanto in parte e a tratti. Quattro mesi e oltre dopo vi sarà la possibilità di riscattarsi, anche se l’Europa – per cui sarebbe... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
BAYERN MONACO – ATALANTA gol e highlights | UEFA Champions League
Sullo stesso argomento
La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al FranchiLa stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra.
Conference League, crollo viola a Londra: 3-0. Per passare il turno serve un miracoloLondra, 9 aprile 2026 – Immaginare che la Fiorentina di stasera, tra una settimana a Firenze, possa ribaltare la sconfitta per 3-0 contro il Crystal...
Pronti per l'ultima trasferta del nostro campionato: domenica c'è #AtalantaBologna #WeAreOne x.com
Dopo il divieto-trasferta di Napoli, sono già molti i tifosi rossoblù ad aver acquistato il biglietto per Atalanta-Bologna. Atteso invece il sold out per l’ultima di campionato contro l’Inter? facebook
Bologna, ultima trasferta a Bergamo. Italiano: Per la Conference serve un miracoloDomani alle 18 la sfida con l’Atalanta. L’allenatore: Purtroppo abbiamo fatto una stagione tra alti e bassi, ma vogliamo ripetere l’ultima prestazione con il Napoli. Skorupski torna tra i pali ... sport.quotidiano.net
Verso l’Atalanta: la situazione in casa Bologna dopo l’ultimo allenamentoIl Bologna è tornato ad allenarsi ieri a Casteldebole per preparare la trasferta di domenica contro l’Atalanta. La squadra rossoblù mantiene ancora vive le speranze di raggiungere il settimo posto, ch ... calcioatalanta.it
[Bianchin] Christian Pulisic ha avuto un problema nell'ultima sessione di allenamento prima dell'Atalanta: fastidio a un gluteo. Stasera non giocherà. Dall'inizio, insieme a Gimenez, ci sarà Rafa Leao. La stessa coppia del primo incontro a Bergamo. reddit