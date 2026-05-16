Bologna ultima trasferta a Bergamo Italiano | Per la Conference serve un miracolo

Da sport.quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, alle 18 a Bergamo, si giocherà l’ultima partita stagionale in trasferta per il Bologna, che arriva dopo aver vinto in casa del Napoli. La squadra, reduce da un mese segnato da sconfitte pesanti e prestazioni deludenti, punta a concludere la stagione con un risultato positivo. Questa partita rappresenta anche la penultima del campionato, e il tecnico ha commentato che per ottenere un risultato utile in questa fase sarebbe necessario un vero miracolo.

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Bologna, 16 maggio 2026 – Domani a Bergamo (ore 18) ultimo viaggio di stagione e penultima di campionato per il Bologna, fresco di colpaccio al Maradona e desideroso di regalare un’altra gioia esterna ai propri tifosi, dopo il mese nero tra sconfitte, pesanti, e prestazioni molto più che rivedibili. Di fronte c’è l’ Atalanta di Palladino, che nella prima del 2026 al Dall’Ara maramaldeggiò contro i rossoblù (2-0 senza colpo ferire), nel bel mezzo della crisi di mezza stagione, da cui la squadra si è poi ripresa soltanto in parte e a tratti. Quattro mesi e oltre dopo vi sarà la possibilità di riscattarsi, anche se l’Europa  –  per cui sarebbe... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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