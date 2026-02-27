Le avversarie di Atalanta Roma Bologna e Fiorentina in Champions Europa League e Conference

Oggi, venerdì 27 febbraio, a Nyon, in Svizzera, nella sede dell'Uefa, si svolgono i sorteggi delle competizioni europee per club, ovvero Champions, Europa League e Conference. Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina vengono sorteggiate per le rispettive fasi dei tornei continentali. L'evento coinvolge le squadre italiane che si preparano ad affrontare i prossimi impegni europei.

Oggi, venerdì 27 febbraio, a Nyon, in Svizzera, nella sede dell'Uefa, è il giorno dei sorteggi nelle tre competizioni europee per club. Alle ore 12 è in programma il sorteggio di Champions League. L'Atalanta, unica italiana, sfiderà l'Arsenal o il Bayern. Alle 13 conosceremo gli avversari di Bologna e Roma in Europa League e alla 14 chi sarà l'avversario Fiorentina in Conference League. Il sorteggio avrà luogo a Nyon, in Svizzera, oggi dalle ore 12. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile su Now, Prime Video e Sky Go.

Sorteggi ottavi: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNell'edizione in corso, soltanto cinque delle nove squadre che componevano la prima fascia al momento del sorteggio del girone unico si sono...

Il sorteggio in diretta | Oggi Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina conoscono le loro avversarie in EuropaIl sorteggio degli ottavi di Champions, Europa League e Conference sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e sarà anche visibile in...

#EuropaLeague - Sorteggi Ottavi di finale e Tabellone definitivo Alle 13:00 su #retesport tutti gli accoppiamenti La #Roma affronterà una tra #Bologna e #Genk - facebook.com facebook

Derby in Europa League Joao Mario: "Vorrei trovare la Roma" #SkySport #Bologna #UEL #SkyUEL x.com