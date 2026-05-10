Domani l'Atalanta affronta una partita importante a San Siro contro un avversario che cerca punti per avvicinarsi alla zona europea. La squadra di Palladino cerca di interrompere una serie di risultati senza vittorie in questa trasferta e punta al settimo posto in classifica. La formazione titolare dovrebbe includere una coppia d'attacco ancora da definire, mentre la partita rappresenta un'occasione chiave per i bergamaschi.

? Domande chiave Come può l'Atalanta rompere il digiuno di vittorie a San Siro?. Chi sarà la coppia d'attacco scelta da Palladino per il Meazza?. Quali conseguenze avrà il settimo posto sulle coppe europee nerazzurre?. Come reagirà il Milan di Allegri alla crisi offensiva attuale?.? In Breve Atalanta non vince da quattro settimane dopo il successo contro il Lecce.. Milan ha segnato una sola rete nelle ultime cinque partite giocate.. L'accesso alla Conference League dipende dall'esito della finale Lazio-Inter.. Allegri deve gestire il Milan dopo cinque sconfitte nelle ultime dieci sfide.. Alle ore 20:45 di questa domenica 10 maggio 2026, l’Atalanta scenderà in campo a San Siro per affrontare il Milan con l’obiettivo di blindare il settimo posto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, sfida decisiva a San Siro: Palladino punta al settimo posto

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