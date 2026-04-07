Atalanta con Palladino una media da Champions League Il quarto posto ora non è solo un sogno

Dopo venti partite di campionato, la squadra si trova a quota quaranta punti, con una media di due punti a partita. La gestione tecnica ha portato a risultati convincenti, portando la squadra a un passo dalla zona Champions League. La posizione in classifica si mantiene stabile e il quarto posto, fino a poco tempo fa considerato difficile da raggiungere, ora rappresenta un obiettivo concreto.

Bergamo, 7 aprile 2026 – Quaranta punti in venti giornate, una media esatta di due punti a partita. L’ Atalanta a metà novembre, quando Raffale Palladino è subentrato in panchina al posto di Ivan Juric, aveva 13 punti dopo 11 giornate: alla 31esima i nerazzurri bergamaschi ne hanno 53 e hanno traslocato dal tredicesimo al settimo posto. Rimonta esaltante ma per il momento incompleta: la Dea punta a qualcosa in più della settima piazza che qualificherebbe alla Conference League. Come ha spiegato lunedì, dopo la vittoria per 3-0 a Lecce, lo stesso mister Palladino: “Ho chiesto alla squadra di alzare l’asticella in questi ultimi due mesi che sono i più importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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