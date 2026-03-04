Lazio-Atalanta le formazioni ufficiali | Krstovic titolare al centro dell’attacco

Alle ore 21 all’Olimpico si gioca Lazio-Atalanta, semifinale di andata della Coppa Italia 202526, con 104 tifosi presenti. La formazione della Lazio vede Krstovic in campo come titolare al centro dell’attacco, mentre l’Atalanta scende in campo con la formazione ufficiale annunciata. Le squadre sono pronte a scendere in campo per questa partita.

Samardzic e Zalewski confermati alle sue spalle, identica la linea difensiva e la mediana, mentre a destra torna Zappacosta Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta, semifinale di andata della Coppa Italia 202526: calcio d’inizio alle 21 all’Olimpico, con 104 tifosi. Attesi, tra l’altro, anche pochi sostenitori di casa, vista la protesta verso la società. Con le indisponibilità di Ederson a centrocampo e del solito duo Raspadori e De Ketelaere in attacco, Raffaele Palladino se la gioca con Krstovic da riferimento centrale preferendolo a Scamacca. Per il resto, la formazione è la stessa di Sassuolo, con l’unica eccezione sulla destra: Zappacosta rileva Bellanova. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: Scamacca rientra in panchina, Krstovic titolareIl numero 9 torna a disposizione, ma spazio dal 1' ancora per il montenegrino: confermato in toto l’undici di Bologna.

Leggi anche: Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Samardzic e Krstovic confermati, tornano De Roon e Ahanor

Altri aggiornamenti su Lazio Atalanta le formazioni ufficiali....

Temi più discussi: Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming; Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia.

Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali in Coppa Italia: Tornano Maldini e Isaksen dal 1?, Palladino sceglie KrstovicAlle ore 21:00 scenderanno in campo, nel match valido per la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia, la Lazio e l'Atalanta allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le scelte ufficiali dei rispettivi al ... gonfialarete.com

Formazioni ufficiali Lazio-Atalanta di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Daniel Maldini, Raspadori, De Ketelaere, Ederson, Gila e BasicLazio e Atalanta si sfidano per la seconda volta in meno di un mese, questa volta per la semifinale d'andata di Coppa Italia: le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino. goal.com

#Lazio- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com

Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: Basic out, tornano in tre facebook