Atalanta-Genoa le formazioni ufficiali | coppia d’attacco con Scamacca e Krstovic

Nella partita tra Atalanta e Genoa, le formazioni ufficiali sono state comunicate e vedono in campo una coppia d’attacco formata da Scamacca e Krstovic, entrambi titolari per la seconda volta. La prima volta era avvenuta in occasione della partita contro il Bayern Monaco, terminata 6-1. L’allenatore ha scelto questa formazione dopo aver mantenuto una certa continuità nelle scelte precedenti.

Bergamo. Raffaele Palladino dopo tanta continuità cerca la ‘rottura’ nella formazione scelta per affrontare il Genoa, con il tandem composto da Krstovic e da Scamacca per la seconda volta da titolare: era successo soltanto contro il Bayern Monaco nel match terminato 6-1. In difesa Scalvini e Ahanor si prendono la titolarità, al centro invece c’è la conferma di Djimsiti. Zappacosta a destra, Ederson e De Roon al centro, a sinistra torna Zalewski a fare il quinto abbassando la sua linea d’azione. Panchina per Zappacosta. A supporto del tridente in una formazione iper-offensiva c’è De Ketelaere. Atalanta-Genoa, le probabili formazioni. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: difesa a quattro, Krstovic e Scamacca titolari Leggi anche: Atalanta, Scamacca favorito su Krstovic in attacco contro il Genoa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Genoa, probabili formazioni: inizia il rush finale. Le scelte di De Rossi. Atalanta-Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Dea di Palladino ospita il Grifone di De Rossi all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato: in palio a Bergamo, 3 punti chiave per Europa e salvezza ... tuttosport.com Atalanta-Genoa, formazioni ufficiali: tandem Scamacca-Krstovic. Torna BijlowDi seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa, partita valida per la 35ª giornata di Serie A: Raffaele Palladino si gioca il tandem Scamacca-Krstovic.. tuttomercatoweb.com Atalanta-Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook #Atalanta- #Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale x.com