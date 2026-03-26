BOLOGNA-COMO 1-0 | IN EVIDENZA | L’intervento chirurgico dell’Orsolini regala la vittoria al Bologna | Serie A 2025 26

Nella partita di Serie A tra Bologna e Como, il match si è concluso con una vittoria di 1-0 per i felsinei. Nel secondo tempo, un intervento chirurgico dell’attaccante ha portato al gol decisivo per il Bologna. La partita si è giocata con intensità, e il risultato è stato determinato da un’azione dell’attaccante nel secondo tempo.

Orsonaldo ha segnato un gol preciso nel secondo tempo della sfida del Bologna contro il Como, regalando ai Rossoblú la prima vittoria della. Guarda questo video su Youtube L'articolo BOLOGNA-COMO 1-0 IN EVIDENZA L’intervento chirurgico dell’Orsolini regala la vittoria al Bologna Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati MILANO-BOLOGNA 1-0 | IN EVIDENZA | Modric vince per il Milan! | Serie A 2025/26Il centrocampista croato ha segnato il suo primo gol con i Rossoneri regalando vittorie consecutive agli uomini di Allegri Serie A 202526. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como Bologna 0-0, Udinese Pisa 0-0Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti su BOLOGNA COMO 1 0 IN EVIDENZA... Temi più discussi: Bologna - Lazio (0-2) Serie A 2025; Bologna-Lazio 0-2: Motta para un rigore a Orsolini, Taylor segna una doppietta; Bologna, Italiano: Peccato non aver dato continuità. Fiducia in Orsolini; Il Bologna sciupa, la Lazio no: al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelle. Bologna, Italiano: Grande fiducia in Orsolini, vogliamo rivederlo decisivoIntervenuto ai microfoni di Dazn a margine del match tra Bologna e Lazio, il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano ha commentato la prova della sua squadra ... fantacalcio.it La Lazio vince a Bologna 2-0, sorpasso in classificaAGI. - Il Bologna dura 70 minuti, la Lazio emerge nel finale e vince 2-0 al Dall'Ara nel match valido per la 30^ giornata di Serie A. A decidere la sfida è una doppietta di Kenneth Taylor nella second ... msn.com Fantacalcio, Orsolini può riscattarsi nel finale di campionato - facebook.com facebook "So che mi chiederete di #Bernardeschi, #Zaniolo, #Orsolini... Ho cercato di creare un gruppo. Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo, per come si sta comportando questo gruppo ci meritiamo una gioia. Indossare la maglia azzurra x.com