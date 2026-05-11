Nel match tra Napoli e Bologna, conclusosi con il risultato di 2-3, il Bologna ha ottenuto la vittoria grazie a un gol spettacolare di Rowe, che ha segnato con una sforbiciata. L’allenatore del Bologna ha commentato la partita definendola “bella vittoria” e si è detto soddisfatto. La partita si è rivelata intensa, con molti gol all’attivo, e ha portato un sorriso ai tifosi rossoblù dopo alcune recenti delusioni.

Bologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata. Ricca di gol e con una vittoria per il Bologna che ridà quanto meno soddisfazione ad un popolo rossoblù deluso dalle ultime uscite di Orsolini e compagni. Al Maradona contro il Napoli finisce 3-2, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni e occasioni, che premia gli ospiti capaci di andare in doppio vantaggio nel primo tempo con Bernardeschi e Orsolini su rigore, per poi subire il ritorno del Napoli con Di Lorenzo nel recupero. Nel secondo tempo Alisson pareggia i conti ma in pieno recupero una sforbiciata di Rowe regala la vittoria al Bologna. Italiano si affida a Pessina tra i pali, con Helland ancora al centro della difesa accanto a Lucumi e un attacco “pesante”, con Orsolini e Bernardeschi ai quali si aggiunge Ferguson dietro Castro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di Rowe. Italiano: "Bella vittoria. Sono contento”

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