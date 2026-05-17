Assisi piange la morte di Giovanni Raspa | Uomo delle istituzioni innamorato della politica

Assisi si trova a dover affrontare la perdita di Giovanni Raspa, figura nota nel territorio per il suo ruolo di Conestabile della Compagnia Cavalieri di Satriano e per aver organizzato la Cavalcata. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui. Raspa era riconosciuto come un uomo impegnato nelle istituzioni e appassionato di politica. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di lutto.

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