Assisi piange la morte di Giovanni Raspa | Uomo delle istituzioni innamorato della politica

Da perugiatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Assisi si trova a dover affrontare la perdita di Giovanni Raspa, figura nota nel territorio per il suo ruolo di Conestabile della Compagnia Cavalieri di Satriano e per aver organizzato la Cavalcata. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui. Raspa era riconosciuto come un uomo impegnato nelle istituzioni e appassionato di politica. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di lutto.

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Assisi piange la morte di Giovanni Raspa, Conestabile della Compagnia Cavalieri di Satriano e organizzatore della Cavalcata. Il funerale avrà luogo lunedì 18 maggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Rivotorto. Al termine della messa seguirà la tumulazione al cimitero di Santa Maria degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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