Il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni di Gallarate, è stato recuperato dal Monte Rosa dopo giorni di ricerche interrotte dal maltempo. La vittima era scomparsa a quota 4.000 metri mentre si trovava in escursione. Dopo un lungo lavoro di recupero, il corpo è stato riportato a valle. Gallarate si prepara a salutare un uomo che amava le montagne.

Gallarate (Varese) – Il Monte Rosa lo aveva inghiottito a quattromila metri di quota. Ieri, dopo giorni di attesa angosciosa e operazioni rese impossibili dal maltempo, il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni, di Gallarate, è stato recuperato. L’incidente sul versante valdostano del massiccio L’incidente era avvenuto sabato scorso sul versante valdostano del massiccio, sotto la Punta Vincent, una delle cime simbolo dello scialpinismo alpino. Franguelli stava affrontando la salita insieme ad altri alpinisti quando, all’improvviso, il ghiacciaio si è trasformato in trappola. Un crepaccio nascosto dalla neve ha ceduto sotto il suo peso, trascinandolo nel vuoto per una trentina di metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Monte Rosa restituisce il corpo di Rodolfo Franguelli. Gallarate piange un uomo innamorato delle vette

Morto in un crepaccio sul monte Rosa: recuperato il corpo del gallaratese Rodolfo FranguelliGallarate (Varese), 3 marzo 2026 – È stato recuperato il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni di Gallarate, lo scialpinista che sabato scorso era...

Rodolfo Franguelli, inghiottito da un crepaccio sul Monte Rosa, aveva cercato di salvare un amicoGallarate (Varese) – Tragedia sul Monte Rosa dove si sono perse le speranze di ritrovare in vita Rodolfo Franguelli, 61 anni, residente a Gallarate,...

Altri aggiornamenti su Monte Rosa

Temi più discussi: Intrappolato nel crepaccio per salvare una vita: tragedia sul Rosa; Eroe a 4mila metri, scialpinista nel crepaccio per soccorrere un uomo; Il Pio Monte della Misericordia presenta Diary, l'esposizione dei lavori del laboratorio di fotografia guidato da Yvonne De Rosa.

Morto sul Monte Rosa l’alpinista di Gallarate caduto in un crepaccioIl Monte Rosa, maestoso e magnifico, è anche un territorio spietato. I suoi ghiacciai sono solcati da crepacci invisibili, nascosti da sottili strati di neve che possono cedere senza preavviso. sportlegnano.it

Tragico epilogo sul Monte Rosa: recuperato il corpo dello scialpinista di GallarateÈ stato recuperato il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni, di Gallarate, lo scialpinista precipitato sabato scorso in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa, sotto la punta Vincent, a ... laprovinciadivarese.it

Tg Prealpina: la tragedia del Monte Rosa #Gallarate - Tragedia sul Rosa, recuperato il corpo di Rodolfo #BustoArsizio - Il supermercato diventerà centro medico #Varese - Maxi frode Iva all'Ue, condanne a oltre 70 anni #Legnano - Via le piante infestanti, facebook

Condizioni meteo avverse, slitta recupero scialpinista sul Monte Rosa. E' rimasto incastrato nel ghiaccio a 30 metri di profondità #ANSA x.com