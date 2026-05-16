Lutto ad Assisi addio a Giovanni Raspa

Ad Assisi si piange la scomparsa di Giovanni Raspa, conestabile della Compagnia Cavalieri di Satriano e organizzatore della Cavalcata storica. La manifestazione ricorda il ritorno di San Francesco da Nocera Umbra ad Assisi. Raspa ha dedicato molto tempo alla preparazione di questa tradizione, coinvolgendo la comunità locale. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che partecipano e si interessano alle rievocazioni storiche della città. La città si sta preparando a rendere omaggio alla sua memoria.

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