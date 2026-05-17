Assago scontro tra bici e scooter sul Naviglio | ciclista grave
Un incidente tra una bicicletta e uno scooter si è verificato oggi sul Naviglio, ad Assago. Secondo quanto si è appreso, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, causando gravi ferite a uno dei ciclisti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e per soccorrere i coinvolti. Ancora non sono state rese note le generalità dei due giovani coinvolti nell’incidente né le cause precise dell’impatto. La situazione del ciclista rimane sotto osservazione.
? Punti chiave Come si è verificato lo scontro frontale tra i mezzi?. Chi sono i due ragazzi coinvolti nell'incidente sullo scooter?. Perché la velocità eccessiva è indicata come causa principale?. Quali misure adotterà la Polizia Locale per la sicurezza dell'alzaia?.? In Breve Due ragazzi di 18 e 16 anni feriti in codice giallo al Policlinico.. Intervento sul posto di tre ambulanze, un'automedica e l'elicottero del 118.. Comandante Stefano Ripoldi della Polizia Locale di Assago coordina i rilievi tecnici.. Velocità eccessiva sospettata come causa dello scontro lungo l'alzaia del Naviglio Pavese.. Un uomo di 46 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale dopo uno scontro frontale tra una bicicletta e uno scooter nel pomeriggio di oggi, 16 maggio 2026, lungo l’alzaia del Naviglio Pavese ad Assago. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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