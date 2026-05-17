Assago scontro tra bici e scooter sul Naviglio | ciclista grave

Un incidente tra una bicicletta e uno scooter si è verificato oggi sul Naviglio, ad Assago. Secondo quanto si è appreso, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, causando gravi ferite a uno dei ciclisti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e per soccorrere i coinvolti. Ancora non sono state rese note le generalità dei due giovani coinvolti nell’incidente né le cause precise dell’impatto. La situazione del ciclista rimane sotto osservazione.

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