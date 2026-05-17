Il 17 maggio si celebra la giornata contro l’omobitransfobia, un appuntamento che mira a sensibilizzare sui diritti e le sfide delle persone LGBTQIA+. Alcuni ritengono che questa giornata sia ormai superflua, mentre altri affermano che l’Italia sia un Paese in cui la comunità può vivere senza timore. Questa ricorrenza si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche e dibattiti sulle condizioni di tutela e rispetto per le persone appartenenti a questa comunità.

Il 17 maggio è la giornata contro l’omobitransfobia. C’è chi sostiene che non serva, chi dice che l’Italia sia un Paese sicuro per la comunità LGBTQIA+. Forse chi pensa che il 17 maggio non sia necessario non è un uomo gay, una donna lesbica, una persona bisessuale o una persona trans. Forse non sa che il corpo è un fatto politico e che molti individui, con il proprio corpo, portano un po’ di rivoluzione e scompiglio semplicemente camminando. E la rivoluzione non a tutti piace. Forse chi sostiene che il 17 maggio sia inutile è maschio, etero e cissessuale; ha un corpo conforme e non è soggetto quotidianamente al giudizio, allo scherno e, nei casi peggiori, a episodi di violenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aspettiamo il momento in cui la giornata contro l’omotransfobia non serva più. Ma quel momento non è ora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto contro la folla a Modena, il momento in cui l’investitore colpisce la donna e poi fugge a piediSono otto i feriti, cinque donne e tre uomini, coinvolti in quanto avvenuto a Modena dove un 30enne ha investito i passanti.

Caso Rocchi: la Figc archiviò ma da quel momento mandò gli ispettori a controllareArchiviazione e ispettori: il paradosso che inchioda la Figc C’è un dettaglio nel racconto del Corriere della Sera che vale più di mille...

Domani (13 maggio, ore 11.30) con il Museo e Real Bosco di Capodimonte inaugureremo in Atrio la mostra L'eco di Artemide. Seguiteci, vi aspettiamo! : Francesco Mereu x.com

Attualmente non ci aspettiamo ulteriori build PTU mentre continuiamo a configurare l'ambiente 4.8 per un rilascio LIVE oggi (nessuna stima di tempo)[MOTD] reddit