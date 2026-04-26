La Figc aveva deciso di archiviare il caso Rocchi, ma subito dopo ha inviato ispettori a compiere verifiche sul territorio. Il passaggio ha attirato l’attenzione di diversi media, tra cui il Corriere della Sera, che ha evidenziato un particolare che potrebbe cambiare la prospettiva sulla gestione della vicenda. La situazione si presenta come un paradosso, con le indagini che continuano nonostante l’archiviazione ufficiale.

Archiviazione e ispettori: il paradosso che inchioda la Figc. C’è un dettaglio nel racconto del Corriere della Sera che vale più di mille ricostruzioni. Un dettaglio che trasforma l’archiviazione della denuncia di Domenico Rocca da semplice errore di valutazione a qualcosa di molto più imbarazzante per la Federazione. Il fatto è questo: dopo aver ricevuto l’esposto dell’assistente arbitrale Rocca — e la successiva segnalazione dell’allora presidente dell’Aia Antonio Zappi — la Procura federale guidata da Giuseppe Chiné archiviò il procedimento su Rocchi. Era l’estate del 2025. Gli elementi, secondo Chiné, non erano sufficienti per proseguire. Il provvedimento fu approvato dalla Procura Generale del Coni, che non obiettò.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi: la Figc archiviò ma da quel momento mandò gli ispettori a controllare

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