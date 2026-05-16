A Modena, un uomo di 30 anni ha investito diversi passanti in strada, causando otto feriti, tra cui cinque donne e tre uomini. Il fatto è avvenuto quando l’automobilista ha colpito alcune persone e poi si è allontanato a piedi dal luogo dell’incidente. Il momento in cui l’uomo ha investito una donna è stato ripreso, mostrando l’auto che attraversa la strada e la donna che viene colpita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulle motivazioni alla base del gesto.

Sono otto i feriti, cinque donne e tre uomini, coinvolti in quanto avvenuto a Modena dove un 30enne ha investito i passanti. Secondo l'Ausl, all'ospedale di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, meno gravi un 69enne. Quattro, è confermato, sono gravi. Al Maggiore di Bologna la ferita più grave, una 55enne, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne (e non 55 come appreso in precedenza): entrambi sono in Rianimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto contro la folla a Modena, il momento in cui l’investitore colpisce la donna e poi fugge a piedi

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