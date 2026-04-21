La Regione ha confermato che l’istituto comprensivo di Tremestieri si trova in un’area soggetta a deformazioni a causa di faglie attive e capaci. Un documento dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione ha evidenziato questa condizione, rendendo nota la presenza di rischi geologici nella zona. Nessuna altra informazione o valutazione, solo la conferma della situazione geografica e dei potenziali rischi sismici legati alle faglie.

Un documento ufficiale dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione ha confermato che l’Istituto Comprensivo Teresa di Calcutta di Tremestieri si trova in una zona soggetta a deformazioni causate da faglie attive e capaci. La comunicazione arriva in seguito all’interrogazione presentata dalla deputata regionale del M5S, Lidia Adorno, dopo il sisma avvenuto lo scorso 17 novembre, che aveva lasciato una ferita visibile nel terreno proprio davanti all’edificio scolastico, provocando forte preoccupazione tra le famiglie e gli studenti. La conferma della vulnerabilità geologica dell’area non è una sorpresa vive il territorio, ma la risposta delle istituzioni solleva interrogativi sulla gestione pratica del rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola a Tremestieri: la Regione conferma il rischio faglia attiva

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