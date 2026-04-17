Rischio sismico in Campania convegno al Palazzo del Governo a Benevento

A Benevento si è svolto un convegno al Palazzo del Governo dedicato al rischio sismico in Campania. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Il dibattito si è concentrato sulla provincia sannita, riconosciuta tra le aree più vulnerabili in regione rispetto ai rischi causati dai terremoti.

A Benevento il confronto tra istituzioni, Protezione Civile e Vigili del Fuoco: focus sulla provincia sannita, tra le più esposte al rischio sismico. A poche settimane dalla giornata formativa sulla gestione delle emergenze di protezione civile, promossa dalla Prefettura, ieri mattina presso il Palazzo del Governo di Benevento si è svolto un convegno sul tema “Il rischio sismico in Campania”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Campania, si inserisce in un percorso strutturato e continuo di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della protezione civile, fortemente voluto dal Prefetto Raffaela Moscarella, alla luce della particolare esposizione al rischio della provincia di Benevento, buona parte della quale si colloca nella fascia a più alta sismicità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rischio sismico in Campania, convegno al Palazzo del Governo a Benevento Notizie correlate Benevento, focus sul rischio sismico in Campania: confronto in PrefetturaL’evento, a cui hanno preso parte le autorità civili e militari, circa 70 referenti delle amministrazioni locali nonché rappresentanti dell’Ordine... Benevento, 24ª tappa di “Sii saggio, guida sicuro” al Palazzo del GovernoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: A Benevento il convegno Il rischio sismico in Campania; Sannio sotto la minaccia sismica | l’81% dei comuni critici è qui. Rischio sismico, convegno in Prefettura: sono 26 i comuni sanniti ad alta priorità di interventoA poche settimane dalla giornata formativa sulla gestione delle emergenze di protezione civile, promossa dalla Prefettura, questa mattina presso il Palazzo del Governo di Benevento si è svolto un conv ... ntr24.tv Rischio sismico nei luoghi di cultura, arrivano i fondiDei 21 interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura del Mezzogiorno, ben 17 sono in Campania. Nel programma di interventi finanziato con oltre ... rainews.it Buona serata a tutti dal #lungomare di #taranto In foto il Palazzo del Governo e la Rotonda sul Lungomare... Riccardo Capozza #Tarantoinselfie facebook