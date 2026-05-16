Vietri sul Mare celebra uno dei simboli dell’arte ceramica del territorio
Vietri sul Mare si prepara a celebrare un simbolo della tradizione ceramica locale in occasione del centenario del “ciucciariello”. Questo oggetto, rappresentato da un asinello, ha radici storiche profonde nella cultura artigianale del territorio. La ricorrenza viene ricordata attraverso una serie di eventi e mostre che coinvolgono artisti e artigiani locali. La cerimonia si svolgerà nel centro storico, dove saranno esposte diverse versioni dell’asinello in ceramica, testimonianza della lunga tradizione artigianale della zona.
Tempo di lettura: 3 minuti In occasione del centenario del “ciucciariello”, l’asinello simbolo dell’arte ceramica di Vietri su Mare in tutto il mondo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con la supervisione dell’assessore alla ceramica Daniele Benincasa ed il coordinamento artistico e logistico di Elisabetta D’Arienzo, ha organizzato un evento celebrativo presso il Museo della Ceramica Contemporanea di Palazzo Punzi per sabato 23 maggio 2026 alle ore 11,00. Per l’occasione sarà inaugurata una mostra collettiva di asinelli in ceramica, che coinvolge 30 artisti del territorio, che resteranno in esposizione a Palazzo Punzi fino al 23 giugno, e si terrà un talk proprio sul tema “Asino, una storia testarda! I 100 anni di asinello vietrese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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