Vietri sul Mare celebra uno dei simboli dell’arte ceramica del territorio

Vietri sul Mare si prepara a celebrare un simbolo della tradizione ceramica locale in occasione del centenario del “ciucciariello”. Questo oggetto, rappresentato da un asinello, ha radici storiche profonde nella cultura artigianale del territorio. La ricorrenza viene ricordata attraverso una serie di eventi e mostre che coinvolgono artisti e artigiani locali. La cerimonia si svolgerà nel centro storico, dove saranno esposte diverse versioni dell’asinello in ceramica, testimonianza della lunga tradizione artigianale della zona.

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