Asili nido le minoranze | Chiediamo l' immediata sospensione del bando

Le forze di minoranza nel Consiglio comunale hanno richiesto l’immediata sospensione del bando riguardante la gestione esternalizzata di alcuni asili nido cittadini. La richiesta arriva a seguito delle preoccupazioni espresse da lavoratrici, genitori e sindacati, che hanno sollevato dubbi e critiche sulla gara in corso. La questione riguarda le procedure di assegnazione e le conseguenze sulla gestione dei servizi educativi per i bambini. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra le diverse componenti coinvolte.

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