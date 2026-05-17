Asili nido le minoranze | Chiediamo l' immediata sospensione del bando
Le forze di minoranza nel Consiglio comunale hanno richiesto l’immediata sospensione del bando riguardante la gestione esternalizzata di alcuni asili nido cittadini. La richiesta arriva a seguito delle preoccupazioni espresse da lavoratrici, genitori e sindacati, che hanno sollevato dubbi e critiche sulla gara in corso. La questione riguarda le procedure di assegnazione e le conseguenze sulla gestione dei servizi educativi per i bambini. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra le diverse componenti coinvolte.
Le forze di minoranza in Consiglio comunale si uniscono, ancora una volta, alle critiche e alle preoccupazioni espresse da lavoratrici, genitori e sindacati sulla importante gara per la gestione esternalizzata di alcuni asili nido della città e chiedono la sospensione del bando. Ieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Le forze di minoranza in Consiglio comunale si uniscono ancora una volta alle critiche e alle preoccupazioni espresse in queste settimane da lavoratrici, genitori e sindacati sulla importante gara da milioni di euro per la gestione esternalizzata di alcuni asili ni facebook
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