Asili nido le minoranze | Chiediamo l' immediata sospensione del bando

Da pisatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di minoranza nel Consiglio comunale hanno richiesto l’immediata sospensione del bando riguardante la gestione esternalizzata di alcuni asili nido cittadini. La richiesta arriva a seguito delle preoccupazioni espresse da lavoratrici, genitori e sindacati, che hanno sollevato dubbi e critiche sulla gara in corso. La questione riguarda le procedure di assegnazione e le conseguenze sulla gestione dei servizi educativi per i bambini. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra le diverse componenti coinvolte.

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Le forze di minoranza in Consiglio comunale si uniscono, ancora una volta, alle critiche e alle preoccupazioni espresse da lavoratrici, genitori e sindacati sulla importante gara per la gestione esternalizzata di alcuni asili nido della città e chiedono la sospensione del bando. Ieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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