Asili nido dubbi dei genitori sul bando per la gestione | Chiediamo un confronto con il sindaco

I genitori dei bambini iscritti ai cinque asili nido comunali a gestione indiretta hanno nuovamente richiesto un confronto con il sindaco per ottenere chiarimenti sul bando recentemente pubblicato per l'affidamento della gestione del servizio. La richiesta arriva dopo che molte famiglie hanno espresso dubbi e preoccupazioni riguardo alle procedure e alle modalità di assegnazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora fornita sul contenuto del bando o sulle eventuali modifiche rispetto al passato.

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