Ascolti tv sabato 16 maggio | Eurovision 2026 Il gladiatore II Sapiens

Sabato 16 maggio 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati l’Eurovision Song Contest su Rai 1, il film “Il gladiatore II” su un’altra rete e la trasmissione dedicata a “Sapiens”. Gli ascolti televisivi hanno registrato dati di auditel e share specifici per ciascun programma, con l’evento musicale che ha attirato il pubblico più numeroso. La serata televisiva ha visto diverse proposte, tra cui anche documentari e produzioni cinematografiche, differenziandosi per tipologia e audience raggiunta.

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Ascolti tv sabato 16 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Eurovision Song Contest 2026. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Il marchese del grillo. Su Canale 5 Il gladiatore II. Su Italia 1 Kung Fu Panda 4. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 16 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 16 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, Sapiens ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: All Artists by Age (so far) Sullo stesso argomento Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv sabato 2 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2... Ascolti tv sabato 9 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv sabato 9 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 9... Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, SapiensAscolti tv 16 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv, per Sinner 3 milioni di spettatori e per Darderi unoLa semifinale Sinner-Medvedev ha raccolto quasi tre milioni di spettatori su Sky e Tv8 con il 15,9% di share. Bene anche Darderi-Ruud con 987mila spettatori e il 9,6% ... corriere.it