Ascolti tv sabato 9 maggio | Dalla strada al palco Amici Sapiens

Da tpi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026, i principali programmi televisivi hanno registrato diversi livelli di ascolto. Su Rai 1 è andato in onda “Dalla strada al palco”, mentre su altri canali sono stati trasmessi “Amici” e “Sapiens”. I dati relativi agli ascolti e agli share dei programmi di quella sera sono stati raccolti dall’istituto di rilevamento. La serata televisiva si è conclusa con variazioni di audience tra le diverse reti.

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Ascolti tv sabato 9 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, sabato 9 maggio   2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Bomber. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 9 maggio  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 9 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri.🔗 Leggi su Tpi.it

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