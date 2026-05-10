Ascolti tv sabato 9 maggio | Dalla strada al palco Amici Sapiens
Sabato 9 maggio 2026, i principali programmi televisivi hanno registrato diversi livelli di ascolto. Su Rai 1 è andato in onda “Dalla strada al palco”, mentre su altri canali sono stati trasmessi “Amici” e “Sapiens”. I dati relativi agli ascolti e agli share dei programmi di quella sera sono stati raccolti dall’istituto di rilevamento. La serata televisiva si è conclusa con variazioni di audience tra le diverse reti.
Ascolti tv sabato 9 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 9 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Bomber. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 9 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 9 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri.🔗 Leggi su Tpi.it
Notizie correlate
Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv sabato 2 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2...
Ascolti tv ieri sera, sabato 2 maggio 2026, dal Serale di Amici a "Dalla strada al palco Special" a "Sapiens" - Tutti i dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026, vedono protagonista Maria De Filippi con la settima puntata del Serale di Amici che si è conclusa...