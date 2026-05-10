Ascolti tv sabato 9 maggio | Dalla strada al palco Amici Sapiens

Sabato 9 maggio 2026, i principali programmi televisivi hanno registrato diversi livelli di ascolto. Su Rai 1 è andato in onda “Dalla strada al palco”, mentre su altri canali sono stati trasmessi “Amici” e “Sapiens”. I dati relativi agli ascolti e agli share dei programmi di quella sera sono stati raccolti dall’istituto di rilevamento. La serata televisiva si è conclusa con variazioni di audience tra le diverse reti.

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