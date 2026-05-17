Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026
Sabato 16 maggio 2026, su Rai1 è andata in onda la finale dell’Eurovision Song Contest. La serata ha visto la partecipazione di vari paesi e si è conclusa con la vittoria della Bulgaria. La trasmissione ha mantenuto una buona audience e ha coinvolto gli spettatori italiani con le esibizioni degli artisti in gara. La competizione si è svolta come previsto, con le diverse nazioni che hanno presentato le proprie esibizioni e i relativi voti.
Nella serata di ieri, sabato 16 maggio 2026, su Rai1 la finale dell’ Eurovision Song Contest ( ha vinto la Bulgaria ) intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Il gladiatore 2 incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kung Fu Panda 4 raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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