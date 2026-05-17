Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026

Sabato 16 maggio 2026, su Rai1 è andata in onda la finale dell’Eurovision Song Contest. La serata ha visto la partecipazione di vari paesi e si è conclusa con la vittoria della Bulgaria. La trasmissione ha mantenuto una buona audience e ha coinvolto gli spettatori italiani con le esibizioni degli artisti in gara. La competizione si è svolta come previsto, con le diverse nazioni che hanno presentato le proprie esibizioni e i relativi voti.

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Nella serata di ieri, sabato 16 maggio 2026, su Rai1 la finale dell’ Eurovision Song Contest ( ha vinto la Bulgaria ) intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Il gladiatore 2 incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kung Fu Panda 4 raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ascolti TV del 9 Maggio 2026 Amici e Dalla Strada al Palco in Prima Linea Sullo stesso argomento Ascolti TV Sabato 16 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 16 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, SapiensAscolti tv sabato 16 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato... Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, SapiensAscolti tv 16 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV 16 maggio, chi ha vinto tra Eurovision Song Contest 2026 e Il Gladiatore: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la finale dell’ESC 2026 trasmessa da Rai1 e il film Il Gladiatore trasmesso da Canale5. In access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti. I dati Auditel. Leggi le notizie ... fanpage.it