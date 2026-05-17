Ascolti tv finale Eurovision stravince serata con 5 milioni di spettatori

La finale dell’Eurovision Song Contest è andata in onda ieri sera su Rai1 e ha raccolto circa 5 milioni di spettatori. La serata ha visto la vittoria della Bulgaria, mentre un artista italiano si è classificato quinto. L’evento si è confermato come uno degli appuntamenti di maggior ascolto della serata televisiva. I dati di ascolto sono stati diffusi dall’azienda di rilevazione degli ascolti televisivi. La trasmissione ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico durante tutta la serata.

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