Ascolti tv finale Eurovision stravince serata con 5 milioni di spettatori
La finale dell’Eurovision Song Contest è andata in onda ieri sera su Rai1 e ha raccolto circa 5 milioni di spettatori. La serata ha visto la vittoria della Bulgaria, mentre un artista italiano si è classificato quinto. L’evento si è confermato come uno degli appuntamenti di maggior ascolto della serata televisiva. I dati di ascolto sono stati diffusi dall’azienda di rilevazione degli ascolti televisivi. La trasmissione ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico durante tutta la serata.
(Adnkronos) – La finale dell’Eurovision Song Contest (con la vittoria della Bulgaria e il quinto posto di Sal Da Vinci) è stata seguita ieri sera su Rai1 da 5.033.000 spettatori con il 36% di share, risultando di gran lunga il programma più visto del prime time di sabato 16 maggio e della seconda serata. Al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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