Ascolti tv ‘La Buona Stella’ su Rai1 vince con 2,7 milioni di spettatori

Nella prima serata di ieri, la fiction andata in onda su Rai1 ha ottenuto un ascolto di circa 2,7 milioni di spettatori, superando la concorrenza rappresentata dalla replica della serie televisiva trasmessa da un altro canale. La trasmissione si è posizionata al primo posto degli ascolti televisivi della fascia serale, confermando un buon riscontro di pubblico. I dati ufficiali sono stati diffusi dagli organismi di rilevazione degli ascolti televisivi.

(Adnkronos) – La fiction 'La Buona Stella', in onda ieri su Rai1, supera 'I Cesaroni – Il Ritorno' e si aggiudica la prima serata con 2.741.000 spettatori e il 16.9% di share. La serie di Canale 5 ha raggiunto lo stesso share (16,9%), grazie ad una durata maggiore, ma ha incollato allo schermo 2.301.000 spettatori. Terzo posto per Italia 1 che con 'Blacklight' ha raccolto 1.203.000 spettatori e il 7% di share. Fuori dal podio troviamo 'Quarta Repubblica' su Rete 4 che ha interessato 745.000 spettatori (6,1% share) mentre 'Francesco – Cronache di un Papato' su La7 ha registrato 847.000 spettatori (5% share).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Ascolti tv, ‘La Preside’ su Rai1 vince con 24,7%(Adnkronos) – La fiction 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.

Ascolti tv, 2 febbraio: ‘La Preside’ su Rai1 vince con 27,3%(Adnkronos) – La fiction con Luisa Ranieri 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La Buona Stella, ascolti flop ma il web è stupito: Non la solita fiction. Ma scoppia la protesta contro la Rai: Ansia e tristezza; Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Massimo Giletti e Nicola Porro; Ascolti tv del 13 aprile: I Cesaroni e La buona Stella; Ascolti tv 13 aprile: ottima partenza per I Cesaroni (22.6%), La buona stella si ferma al 16.2%.

Ascolti tv 20 aprile 2026: La buona stella, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 20 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La buona stella contro il I Cesaroni. Chi ha vinto? superguidatv.it

Ascolti tv, 'La Buona Stella' su Rai1 vince con 2,7 milioni di spettatori(Adnkronos) – La fiction ‘La Buona Stella’, in onda ieri su Rai1, supera ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ e si aggiudica la prima serata con 2.741.000 spettatori e il 16.9% di share. La serie di Canale 5 ha ... notizie.it

La Buona Stella ha vinto la serata degli ascolti tv sconfiggendo a sorpresa I Cesaroni. La fiction Rai ha registrato 2,9 milioni di telespettatori, staccando Canale 5 con 2,3 milioni. Nessuno poteva immaginarsi un risultato del genere, ma la qualità premia sem facebook

Stella si avvicina sempre più alla verità sulla morte del collega Cairo e dell'amato Paolo x.com