La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda venerdì 28 febbraio, ha registrato 10,8 milioni di spettatori con un share del 65,6 per cento, concentrandosi sulla serata dedicata alle cover. I dati auditel mostrano una partecipazione elevata, con un incremento rispetto alle serate precedenti. La terza serata, trasmessa il giorno prima, ha anch’essa riscosso un buon riscontro di pubblico, confermando l’interesse per l’evento.

Gli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27 febbraio all'Ariston? Di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% di share per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serata

Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettattori con il 65.6% per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...

Leggi anche: Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata: 9 milioni di spettatori e 59,5% di share

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti: da Morgan a Belen per la serata delle cover

Contenuti e approfondimenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, gli ascolti e lo share della quarta serata: tutti i dati in diretta; Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, pagelle look della terza serata. Arisa sublime (10), Sal Da Vinci ingessato (6+), Luchè stordisce (4); Sanremo 2026, pagelle della terza serata: Laura Jackson (4), il ritorno di Fru (10), De Martino nuovo conduttore (8).

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata cover con TonyPitony: i momenti salienti e cos’è successoPoco dopo le 01:30 si arriva al termine della quarta serata di venerdì 27 febbraio: Carlo Conti insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti ha chiamato sul palco il Presidente della Regio ... fanpage.it

Sanremo 2026, la notte delle cover incorona Ditonellapiaga: tra baci, sorprese e standing ovation ecco le Super-PagelleLa quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è, da tradizione, quella che cambia completamente ritmo alla settimana dell’Ariston. Dopo tre notti dedicate ai brani in gara, il Festival si concede la s ... msn.com

Ascolti Sanremo, 10,8 milioni con il 65.6% per la serata delle cover - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com