Ascolti tv del 16 maggio l’Eurovision Song Contest non ha rivali
Il 16 maggio si sono svolti gli ascolti televisivi e tra i programmi più visti c’è stato l’Eurovision Song Contest 2026. La serata si è conclusa con la vittoria della Bulgaria, rappresentata da un’artista che ha portato in scena un brano molto energico. L’evento ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, confermando la sua posizione come uno degli appuntamenti più seguiti. Nessun altro programma ha superato l’audience raggiunta dalla finale dell’Eurovision in quella giornata.
È calato il sipario sull’ Eurovision Song Contest 2026, che ha visto trionfare la Bulgaria con il brano di Dara Bangaranga, un pezzo dalla grande energia che ha conquistato proprio tutti. E del resto la finale della manifestazione musicale ha catalizzato l’attenzione di tutto il pubblico: tutti erano sintonizzati su Rai1 per scoprire se Sal Da Vinci avrebbe vinto con la sua Per sempre sì. E mentre tutti aspettavano di scoprire le sorti del nostro cantante in gara, il palinsesto televisivo delle altre reti si divideva tra serie tv, film e programmi di intrattenimento. Su Rai2, come di consueto, l’appuntamento era con The Rookie, mentre su Rai3 ci attendeva Sapiens, un solo pianeta – Un mondo di sotto, con Mario Tozzi alla scoperta delle profondità della Terra. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sal Da Vinci, i pronostici per l'Eurovision Song Contest - La volta buona 07/04/2026
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-- Martedì 12 Maggio 2026 -- #IlCommissarioMontalbano 2.762.000 (16,9%) #GFVip 2.052.000 (18,2%) #Eurovision Song Contest #ESCita 1.856.000 (10,1%) #DiMartedì 1.386.000 (9,2%) #IndovinaChiVieneACena 874.000 (4,8%) #ascoltiTv #auditel x.com
Chi aspetta l’esibizione italiana dovrà però attendere ancora un po’: Sal Da Vinci sale sul palco soltanto al 22esimo posto della scaletta, quindi nella parte finale della serata. Questa sera, sabato 16 maggio, l’Eurovision Song Contest 2026 arriva al suo atto facebook
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