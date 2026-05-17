Ascolti tv del 16 maggio l’Eurovision Song Contest non ha rivali

Il 16 maggio si sono svolti gli ascolti televisivi e tra i programmi più visti c’è stato l’Eurovision Song Contest 2026. La serata si è conclusa con la vittoria della Bulgaria, rappresentata da un’artista che ha portato in scena un brano molto energico. L’evento ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, confermando la sua posizione come uno degli appuntamenti più seguiti. Nessun altro programma ha superato l’audience raggiunta dalla finale dell’Eurovision in quella giornata.

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