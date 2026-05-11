Ieri sera si è svolto il tradizionale red carpet che ha segnato l’inizio dell’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Si tratta della settantesima volta che il concorso si tiene, organizzato dalla European Broadcasting Union. La serata ha visto arrivare sul tappeto rosso numerosi partecipanti e ospiti, pronti a prendere parte alla manifestazione musicale europea.

L ’Eurovision Song Contest 2026 sarà la 70ª edizione dello storico concorso musicale europeo organizzato dalla European Broadcasting Union. Dopo la vittoria dell’Austria nell’edizione 2025, il festival si svolgerà a Vienna, alla Wiener Stadthalle, una delle arene più celebri del paese. Eurovision 2026: i look che hanno infiammato il Turquoise carpet di Vienna X Tutti gli show si terranno in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna e si svilupperà intorno a tre serate: Prima semifinale: martedì 12 maggio; Seconda semifinale: giovedì 14 maggio; Finale: sabato 16 maggio 2026. Leggi anche › Il primo Eurovision di Boy George, con Senhit per San Marino: «Vogliamo vincere» Come vedere Eurovision 2026 in tv.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il red carpet di ieri ha ufficialmente aperto l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest che quest'anno si tiene a Vienna dal 12 al 16 maggio

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Elettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a maggio a Vienna. Per l'Italia sul palco Sal Da VinciElettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026, arrivato alla sua settantesima edizione e in programma a Vienna.

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[Live thread] Eurovision Song Contest 2026 Tappeto Turchese @ 17:00 CEST - 10 Maggio 2026 reddit

Ah si il turquoise carpet dell’ #Eurovision anche quest’anno mi tocca ribadire come quello di Torino 2022 resterà il più bello e iconico di sempre #Eurovision2026 x.com