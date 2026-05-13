Ascolti TV martedì 12 maggio sfida tra Montalbano Grande Fratello Vip ed Eurovision Song Contest

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio 2026, la prima serata televisiva ha proposto tre programmi diversi: la replica di una serie poliziesca su Rai1, un reality show su Canale5 e il tradizionale evento musicale su Rai2. Ognuno di questi ha attirato un pubblico differente, creando una sfida tra generi e target di spettatori. La programmazione ha visto così concorrere tre produzioni molto diverse tra loro.

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Martedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest 2026 su Rai2. Vediamo tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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