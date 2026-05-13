Ascolti TV martedì 12 maggio sfida tra Montalbano Grande Fratello Vip ed Eurovision Song Contest

Martedì 12 maggio 2026, la prima serata televisiva ha proposto tre programmi diversi: la replica di una serie poliziesca su Rai1, un reality show su Canale5 e il tradizionale evento musicale su Rai2. Ognuno di questi ha attirato un pubblico differente, creando una sfida tra generi e target di spettatori. La programmazione ha visto così concorrere tre produzioni molto diverse tra loro.

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Martedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest 2026 su Rai2. Vediamo tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv martedì 12 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 12 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Ascolti tv martedì 5 maggio: Montalbano, Belve, Grande Fratello VipAscolti tv martedì 5 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 12 maggio; Grande Fratello Vip 2026 del 12 maggio: chi sarà il terzo finalista?. Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni puntata martedì 12 maggio: chi sarà il terzo finalista #gfvip #ascoltitv #GFVIP x.com Con il modo in cui la WWE sminuisce la WCW (anche fino a quest'oggi), sento che i fan più giovani non hanno davvero idea di quanto fosse grande la WCW… reddit Ascolti tv martedì 12 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 12 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 12 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv di martedì 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 12 ... superguidatv.it