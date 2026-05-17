Ascolti TV 16 maggio chi ha vinto tra Eurovision Song Contest 2026 e Il Gladiatore | i dati in aggiornamento
Il 16 maggio si sono svolti due eventi televisivi molto seguiti: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 trasmessa su Rai1 e la messa in onda del film Il Gladiatore su Canale5. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento, ma si stanno confrontando i risultati di queste due trasmissioni, che hanno attirato un grande pubblico. Entrambi gli appuntamenti hanno suscitato molta attenzione tra gli spettatori, ma i numeri ufficiali non sono ancora stati resi noti.
Chi ha vinto tra la finale dell'ESC 2026 trasmessa da Rai1 e il film Il Gladiatore trasmesso da Canale5. In access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti. I dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci svetta in classifica
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-- Martedì 12 Maggio 2026 -- #IlCommissarioMontalbano 2.762.000 (16,9%) #GFVip 2.052.000 (18,2%) #Eurovision Song Contest #ESCita 1.856.000 (10,1%) #DiMartedì 1.386.000 (9,2%) #IndovinaChiVieneACena 874.000 (4,8%) #ascoltiTv #auditel x.com
Chi aspetta l’esibizione italiana dovrà però attendere ancora un po’: Sal Da Vinci sale sul palco soltanto al 22esimo posto della scaletta, quindi nella parte finale della serata. Questa sera, sabato 16 maggio, l’Eurovision Song Contest 2026 arriva al suo atto facebook
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