Ascolti TV 16 maggio chi ha vinto tra Eurovision Song Contest 2026 e Il Gladiatore | i dati in aggiornamento

Il 16 maggio si sono svolti due eventi televisivi molto seguiti: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 trasmessa su Rai1 e la messa in onda del film Il Gladiatore su Canale5. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento, ma si stanno confrontando i risultati di queste due trasmissioni, che hanno attirato un grande pubblico. Entrambi gli appuntamenti hanno suscitato molta attenzione tra gli spettatori, ma i numeri ufficiali non sono ancora stati resi noti.

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