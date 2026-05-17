Ascolti TV 16 maggio chi ha vinto tra Eurovision Song Contest 2026 e Il Gladiatore | i dati in aggiornamento

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio si sono svolti due eventi televisivi molto seguiti: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 trasmessa su Rai1 e la messa in onda del film Il Gladiatore su Canale5. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento, ma si stanno confrontando i risultati di queste due trasmissioni, che hanno attirato un grande pubblico. Entrambi gli appuntamenti hanno suscitato molta attenzione tra gli spettatori, ma i numeri ufficiali non sono ancora stati resi noti.

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Chi ha vinto tra la finale dell'ESC 2026 trasmessa da Rai1 e il film Il Gladiatore trasmesso da Canale5. In access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti. I dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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