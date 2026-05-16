Ascolti tv 15 maggio | chi ha vinto tra il GF Vip 2026 e MilleunaCover Sanremo dati in aggiornamento
Venerdì 15 maggio gli ascolti televisivi hanno visto protagonisti due programmi molto seguiti. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, mentre su Canale 5 si è tenuta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 condotta da Ilary Blasi. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati resi ufficiali. Entrambi gli appuntamenti hanno attirato un gran numero di spettatori, ma non sono ancora disponibili le cifre definitive per stabilire quale abbia avuto il maggior riscontro.
Gli ascolti tv di venerdì 15 maggio. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi. Tutti i dati Auditel di ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Qual è la tua canzone preferita di Sanremo 2026
Sullo stesso argomento
Ascolti tv 20 marzo, chi ha vinto tra il GF Vip e The Voice Generations: i dati in aggiornamentoI dati Auditel di venerdì 20 marzo: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5 e The Voice Generations con...
Ascolti tv 24 marzo, chi ha vinto tra Le libere donne e il GF Vip: i dati in aggiornamentoGli ascolti di martedì 24 marzo, con lo scontro a distanza tra l'ultimo appuntamento della fiction con Lino Guanciale e il reality di Canale 5...
Gli ascolti tv di venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo davanti a tutti La serata televisiva di venerdì ha visto Rai1 proporre lo show musicale Milleunacover Sanremo, condotto da Carlo Conti, che ha ottenuto 1.926.000 spettatori e il 13.4% di share. Su Ca facebook
Ascolti tv venerdì 15 maggio: Mille e una cover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv 15 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
ascolti tv - Results on X | Live Posts & Updates x.com
I programmi TV di oggi 15 maggio 2026: musica, reality e filmGuida ai programmi TV del 15 maggio 2026: MilleunaCover Sanremo su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, Assassin Club su Canale 20 ... lopinionista.it