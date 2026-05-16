Ascolti tv 15 maggio | chi ha vinto tra il GF Vip 2026 e MilleunaCover Sanremo dati in aggiornamento

Venerdì 15 maggio gli ascolti televisivi hanno visto protagonisti due programmi molto seguiti. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, mentre su Canale 5 si è tenuta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 condotta da Ilary Blasi. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati resi ufficiali. Entrambi gli appuntamenti hanno attirato un gran numero di spettatori, ma non sono ancora disponibili le cifre definitive per stabilire quale abbia avuto il maggior riscontro.

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