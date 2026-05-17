Ascolti tv 16 maggio 2026 | Eurovision Song Contest Il Gladiatore II La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 16 maggio 2026, le reti televisive italiane si sono affrontate con due grandi eventi in prima serata. Da un lato, la trasmissione del Eurovision Song Contest su Rai 1, dall’altro, la messa in onda di Il Gladiatore II su Canale 5. I dati Auditel hanno registrato gli ascolti di entrambe le trasmissioni, offrendo uno spaccato sulle preferenze del pubblico in quella fascia oraria. La sfida tra i due programmi ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, diventando uno dei temi principali della giornata.

Ascolti tv sabato 16 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Eurovision Song Contest ” contro “ Il Gladiatore II “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Eurovision Song Contest vs Il Gladiatore II Auditel ieri sera, 16 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Eurovision Song Contest” contro “Il Gladiatore II”. Chi ha vinto? Rai 1: Eurovision Song Contest, la finale del concorso canoro con in gara Sal Da Vinci ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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