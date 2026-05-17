Ascoli rissa per motivi futili | piano sicurezza con nuove telecamere

L’11 maggio si è verificata una rissa a Ascoli, scatenata da motivi considerati poco rilevanti. In risposta a quanto accaduto, le autorità hanno annunciato un piano di sicurezza che prevede l’installazione di nuove telecamere nelle aree più frequentate e considerate a rischio. Le telecamere attualmente presenti nelle zone sensibili saranno potenziate con tecnologia più avanzata, al fine di migliorare il monitoraggio e la sorveglianza in città.

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