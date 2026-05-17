Ascoli rissa per motivi futili | piano sicurezza con nuove telecamere
L’11 maggio si è verificata una rissa a Ascoli, scatenata da motivi considerati poco rilevanti. In risposta a quanto accaduto, le autorità hanno annunciato un piano di sicurezza che prevede l’installazione di nuove telecamere nelle aree più frequentate e considerate a rischio. Le telecamere attualmente presenti nelle zone sensibili saranno potenziate con tecnologia più avanzata, al fine di migliorare il monitoraggio e la sorveglianza in città.
?? Punti chiave Quali sono le vere motivazioni dietro la violenta rissa dell'11 maggio? Come verranno potenziate le telecamere nelle zone più sensibili di Ascoli? Chi saranno i nuovi agenti incaricati di presidiare la movida estiva? Dove verranno posizionate le nuove stazioni mobili dei Carabinieri??? In Breve Rissa dell'11 maggio scatenata da motivi banali senza legami con comunità straniere Il viceprefetto Gianluca Braga ha presieduto la riunione in Prefettura ad Ascoli Assunzione di . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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