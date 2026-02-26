Il video della spaventosa rissa scoppiata a Oristano per futili motivi | 18 giovani denunciati 5 sono minori

A Oristano, una rissa violenta coinvolge diciotto persone, tra cui cinque minorenni, e si è verificata nelle vicinanze di una chiesa. Il video dell’evento mostra momenti di grande tensione tra i partecipanti. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare tutti i protagonisti. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

18 giovani, tra cui cinque minori, sono stati denunciati per una violenta rissa avvenuta nei primi giorni dell’anno a Oristano. L’episodio, scaturito per futili motivi, sarebbe stato favorito dall’abuso di alcol e droghe. La situazione è degenerata nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati, dando vita a una serie di scontri che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una discussione tra due gruppi di giovani, che rapidamente è sfociata in una rissa violenta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

