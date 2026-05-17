Ascoli all’assalto dei playoff Stasera a Potenza il primo round

Stasera alle 20 allo stadio Viviani di Potenza si svolge il primo incontro dei playoff di serie C 2026, con l’Ascoli che affronta la squadra locale. La partita rappresenta l’avvio ufficiale della fase finale per l’accesso alla serie B, con otto squadre ancora impegnate nella corsa alla promozione. L’evento segna il debutto dell’Ascoli in questa fase, mentre le altre contendenti sono pronte a sfidarsi per conquistare l’ultimo pass disponibile.

Ascoli si parte: fuoco alle polveri. Stasera a Potenza (avvio alle 20 allo stadio Viviani) prenderà ufficialmente inizio l’avventura dei bianconeri nell’edizione playoff 2026 di serie C che oggi vede 8 pretendenti in lizza per aggiudicarsi l’ultimo pass promozione rimasto a disposizione. Il Picchio entrerà in scena come testa di serie in questo secondo turno della fase nazionale e nel doppio scontro con i rossoblù (ritorno previsto mercoledì 20 al Del Duca con lo stesso orario) potrà contare su due risultati su tre per riuscire ad accedere alle semifinali. La trepidante attesa è finalmente finita per i tanti e calorosi tifosi che hanno indubbiamente vissuto queste tre settimane di stop in uno stato di snervante attesa collettiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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