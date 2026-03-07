sir perugia si alza il sipario sui playoff primo atto dei quarti stasera con monza

Stasera prende il via la fase dei quarti di finale dei playoff di pallavolo, con la partita tra Monza e Perugia. La squadra umbra ha concluso la stagione regolare in prima posizione e si prepara a scendere in campo come favorita per la conquista del titolo. La sfida si svolge nella cornice di una competizione molto attesa, che prosegue con le eliminatorie tra le migliori formazioni della stagione.

Terminata la stagione regolare in prima posizione, la Sir Susa Scai Perugia è la squadra da battere nei play-off scudetto. Le migliori otto formazioni della classifica continuano la corsa al tricolore, un titolo che la squadra del presidente Gino Sirci vuole conquistare per la terza volta. È la tredicesima partecipazione dei block-devils alla seconda fase del campionato, ci arrivano dopo aver registrato un cammino assai convincente, con due sole sconfitte, arrivare sino in fondo è l’obiettivo. Stasera al palasport di Pian di Massiano (ore 21) sarà ospite la Vero Volley Monza incontrata e battuta due volte in questa stagione, un impegno sulla carta non troppo complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

