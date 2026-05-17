Artisti emergenti nasce Rococoa Il via con In the Mood for Bloom

È stato annunciato il lancio di Rococoa, un progetto dedicato agli artisti emergenti delle Marche e della Romagna. La piattaforma prenderà il via con il primo evento intitolato “In the Mood for Bloom”. L’obiettivo principale è favorire le collaborazioni tra i giovani talenti della regione, creando una rete di contatti e scambi culturali. La iniziativa si rivolge a artisti di varie discipline, offrendo loro un’occasione di visibilità e confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Creare una rete tra i nuovi talenti partendo dal territorio: nasce con questo spirito Rococoa, un progetto innovativo volto a tessere connessioni tra gli artisti emergenti delle Marche e della Romagna. Il primo capitolo di questa avventura, intitolato In the Mood for Bloom, prenderà vita domenica 17 maggio, dalle 11,30 alle 21, in una cornice d’eccezione: la Tenuta di Pirano a Tavullia. La giornata prevede un fitto calendario di attività pensate per stimolare i sensi e la creatività, in un’atmosfera informale e suggestiva. Fin dalla mattina, la Tenuta sarà animata da un percorso espositivo multidisciplinare con installazioni di fotografia, grafica, arti audiovisive, poesia, resin art e disegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Artisti emergenti, nasce “Rococoa“. Il via con “In the Mood for Bloom“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Artisti emergenti, al Campus la rassegna "Nuvologrammi" con June e gli Amore AudioGiovedì 5 marzo, al Volume Bar all’interno del Campus Universitario di Forlì, prende il via "Nuvologrammi: pratiche sonore per orientarsi nella... ‘Music is the best’: al Diagonal il concorso per artisti emergentiDoppio appuntamento tra Forlì e Bologna per le fasi finali di ‘Music is the best’.