‘Music is the best’ | al Diagonal il concorso per artisti emergenti

Stasera si svolgono le finali del concorso musicale “Music is the best” in due location, una a Forlì e l’altra a Bologna. La competizione coinvolge artisti emergenti che si esibiscono davanti a giurie e pubblico. Gli eventi sono parte di un circuito che vede protagonisti giovani musicisti in cerca di visibilità. La manifestazione si svolge in vari momenti e luoghi, con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti nel panorama musicale.

Doppio appuntamento tra Forlì e Bologna per le fasi finali di ‘ Music is the best ’. Questa sera al Diagonal Loft Club (via Salinatore 101) alle 21 e domani al Covo Club (entrambi a ingresso libero) si chiude la quinta edizione del concorso promosso dalla piattaforma per talenti emergenti lanciata dall’agenzia musicale Panico, che anche quest’anno ha raccolto numerose candidature da tutta Italia. Sul palco forlivese si esibiranno Cuperose, La Solitude, Nana X e Amalia, mentre la serata bolognese vedrà protagonisti Elena Piro, Velia, MicoJoao e I Mostri. Una giuria di esperti valuterà le esibizioni per decretare il vincitore dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Music is the best’: al Diagonal il concorso per artisti emergenti Leggi anche: "Whatsart", concorso annuale per artisti emergenti Leggi anche: Il futuro della musica fa tappa al Diagonal: al via le finali di "Music is the best 2026" Temi più discussi: ‘Music is the best’: al Diagonal il concorso per artisti emergenti; Il futuro della musica fa tappa al Diagonal: al via le finali di Music is the best 2026; The Black Keys, annunciata una seconda data a Milano; De André canta De André Best Of 2026 a Bergamo il 19 aprile. ‘Music is the best’: al Diagonal il concorso per artisti emergentiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Music is the Best: artisti oltre la siepeQuando si assaggia lo stupore una prima volta, quella sensazione la si continua a ricercare sempre. Per questo, dopo il successo della prima edizione ritorna Music is the Best, piattaforma di scouting ... rockit.it KOS-ALB-Rap Music. . DON XHONI - BBB - facebook.com facebook ‘Canzone Estiva’ raggiunge un nuovo peak su Amazon Music: #18 #Annalisa x.com