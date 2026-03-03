Artisti emergenti al Campus la rassegna Nuvologrammi con June e gli Amore Audio
Giovedì 5 marzo al Volume Bar nel Campus Universitario di Forlì inizia la rassegna musicale
Giovedì 5 marzo, al Volume Bar all’interno del Campus Universitario di Forlì, prende il via "Nuvologrammi: pratiche sonore per orientarsi nella complessità", una nuova rassegna musicale promossa dal Centro Studi Melandri e Ondeurbane.La manifestazione nasce con l'intento di attivare nel centro di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Primavera di musica al Campus, con la rassegna "Nuvologrammi" in scena gli artisti emergentiQuesta primavera nasce un nuovo spazio per concerti dal vivo nel centro di Forlì, all’interno del campus universitario, grazie alla rassegna musicale...
Ritorna la rassegna di arte contemporanea Picta con opere di artisti affermati ed emergentiDal 27 febbraio all’11 aprile 2026 torna Picta Romagna, rassegna europea di arte contemporanea giunta alla quarta edizione.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amore Audio
Argomenti discussi: Primavera di musica al Campus, con la rassegna Nuvologrammi in scena gli artisti emergenti; Nuologrammi: la rassegna musicale primaverile al Campus di Forlì.