L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno partecipa a un’iniziativa dedicata agli artigiani nelle scuole, promossa dal ministero dell’Istruzione. La campagna mira a coinvolgere gli studenti in attività pratiche legate alle competenze artigianali e manuali. L’obiettivo è incentivare l’apprendimento attraverso esperienze dirette e conoscere da vicino il mondo del lavoro artigianale. La partecipazione di questa scuola si inserisce in un progetto più ampio rivolto a diverse istituzioni scolastiche del territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Istituto Trani – Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno ha rappresentato la Campania al Premio Nazionale “Artigiani in Classe” promosso da CNA nell’ambito del protocollo “Artigianato e Scuola”, presentando il progetto “Costumi d’epoca al passo coi tempi” realizzato dalla classe 2B Quadriennale dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy. Le allieve hanno partecipato con un video?messaggio in cui raccontano la loro idea di impresa dedicata alla creazione di costumi storici, gli stessi realizzati per la Fiera del Crocifisso Ritrovato. La loro creatività ha contribuito a dare impulso alla manifestazione, attirando l’interesse dei turisti che hanno scelto di indossare i costumi per scattare foto ricordo e vivere l’esperienza del corteo storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Artigiani in classe”, il ‘Trani’ di Salerno per la campagna del ministro Valditara

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