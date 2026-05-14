cna valditara consegna i premi artigiani in classe

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato alla cerimonia di consegna dei premi “Artigiani in classe”, organizzata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Durante l’evento, sono stati premiati diversi istituti scolastici coinvolti nel progetto, che mira a promuovere l’artigianato tra gli studenti. La consegna si è svolta in presenza di rappresentanti delle istituzioni e del settore artigianale. La cerimonia si è tenuta a Roma, con il ministro che ha consegnato personalmente i riconoscimenti.

Giuseppe Valditara ROMA – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente nazionale della Cna Dario Costantini hanno consegnato oggi i riconoscimenti della prima edizione del premio “Artigiani in classe”, iniziativa che rientra nella collaborazione tra il Ministero e la Confederazione denominata “Artigianato e scuola”. Il primo classificato è l’istituto tecnico economico Epifanio Ferdinando di Mesagne (Brindisi) con il progetto “Seconda luce”, eco-gioielli tra vetro di recupero e stampa 3D. Al secondo posto l’istituto tecnico industriale Stanislao Cannizzaro di Catania e ultimo gradino del podio per il Bramante di Roma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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