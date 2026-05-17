Artigianato e scuola Vetrina per lo Stagi

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante l’incertezza sulla nascita del polo scolastico dopo lo stop al cantiere, il liceo artistico "Stagi" continua a vivere anche di certezze e prestigiosi riconoscimenti. Tra i progetti selezionati alla finale nazionale del premio "Artigianato e scuola", promosso da Cna nell’ambito del protocollo d’intesa il Ministero dell’istruzione e del merito, c’è anche “ Re-Wired-Gioielli d’arte tecnologica ", ideato dalla classe V CL (indirizzo design dei metalli e dell’oreficeria). Il video è stato proiettato giovedì alla cerimonia finale nell’auditorium di Cna nazionale, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara e del presidente nazionale Cna Dario Costantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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