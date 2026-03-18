Artigianato Sofia Capellini AEFI | Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano

La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) compie quest’anno 90 edizioni, mantenendosi una delle fiere più antiche e apprezzate a livello internazionale nel settore. Sofia Capellini di AEFI ha osservato una crescita delle PMI e un aumento dell’innovazione tra gli artigiani italiani presenti alla manifestazione. La rassegna continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo dell’artigianato nazionale e internazionale.

“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche, prestigiose e riconosciute a livello internazionale nel panorama dell’artigianato. È un punto di riferimento per il saper fare italiano, per la conoscenza, la passione e la creatività che caratterizzano i nostri artigiani e le nostre imprese. La scelta di Firenze, e in particolare della Fortezza da Basso, come sede dell’evento non è casuale: questo straordinario luogo storico riflette alla perfezione la tradizione, la bellezza e l’autenticità che la Mostra Internazionale dell’Artigianato intende trasmettere ad ogni sua edizione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Artigianato. Sofia Capellini (AEFI): “Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano” Articoli correlati Artigianato. Al MIDA Sofia Capellini (AEFI) “È tra questi stand che si coglie la vitalità e il dinamismo di centinaia di piccole e medie imprese”“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche,... Ddl PMI, CNA e Confartigianato Salerno: “Passo avanti importante, ora attuare subito la riforma dell’artigianato”Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione ma anche attenzione alla fase attuativa.