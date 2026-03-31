Firenze Craft | Piazza Santa Croce torna ad essere la vetrina dell’artigianato fiorentino e toscano

Piazza Santa Croce a Firenze ospita di nuovo Firenze Craft, un evento dedicato all’artigianato toscano e alle tradizioni culinarie della regione. La manifestazione si svolge nel centro storico, offrendo uno spazio espositivo che mette in mostra le creazioni artigianali e i prodotti gastronomici locali. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, tra le vie della città e la basilica di Santa Croce.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Firenze Craft è un’esperienza unica che celebra l’incontro tra la maestria artigianale e la ricchezza culinaria della Toscana, ospitata nel cuore di Firenze, nella suggestiva cornice di piazza Santa Croce. Dal 3 al 6 aprile 2026, la Piazza si trasformerà in un luogo iconico, dove le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale e quelle agroalimentare presenteranno le loro produzioni e creazioni uniche, simbolo dell’identità e della bellezza del territorio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Una selezione di notizie su Firenze Craft

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