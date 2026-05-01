Arsenal-Fulham | formazioni statistiche e anteprima

L'Arsenal affronta il Fulham all'Emirates in un derby londinese che si inserisce alla perfezione nel calendario della Premier League 2026. La squadra di casa cerca di consolidare la sua posizione in vetta alla classifica, mantenendo un vantaggio di sei punti rispetto agli inseguitori. Le formazioni ufficiali e le statistiche delle ultime partite saranno fondamentali per analizzare l’andamento del match. L'incontro rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

2026-05-01 13:13:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal torna in Premier League con un derby londinese contro il Fulham all’Emirates, con l’obiettivo di ristabilire un vantaggio di sei punti in testa alla classifica. La squadra di Mikel Arteta arriva a questo incontro dopo aver pareggiato 1-1 in casa dell’Atletico Madrid nell’andata della semifinale di Champions League, un risultato che li mantiene saldamente in lizza in vista del ritorno nel nord di Londra. A livello nazionale, l’Arsenal ha concluso un breve calo di forma vincendo di misura per 1-0 sul Newcastle l’ultima volta, mantenendo la sua posizione in vetta.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Arsenal-Fulham: formazioni, statistiche e anteprima Fulham vs Brighton | Premier League 2026 Notizie correlate Leggi anche: Liverpool-Fulham: formazioni, statistiche e anteprima Manchester City-Fulham: formazioni, statistiche e anteprima2026-02-10 15:38:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima della partita Il Manchester City può aumentare la pressione sull’Arsenal nella corsa al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arsenal - Fulham; quote Arsenal Fulham: il pronostico sui Gunners; Fulham contro Aston Villa risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Premier League dell'Inghilterra 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Arsenal contro Fulham: un derby londinese che può cambiare la classificaArsenal cerca di riprendere il comando della Premier League contro Fulham in una partita che può rimettere pressione sul Manchester City ... notizie.it Fulham-Arsenal, le formazioni: out Calafiori, tridente per ArtetaDerby di Londra alle ore 15.00 con l'Arsenal di Mikel Arteta che cerca punti contro il Fulham. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici: Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Lukic, ... tuttomercatoweb.com ENGLISH PREMIER LEAGUE SATURDAY 11th APRIL 2026 Arsenal V AFC Bournemouth 13:30 Brentford V Everton 16:00 Burnley V Brighton 16:00 Liverpool V Fulham 18:30 SUPER SUNDAY Crystal Palace V Newcastle 15:00 Nottingham Forest V Aston Vil - facebook.com facebook