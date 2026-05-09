West Ham-Arsenal | formazioni anteprima e dove guardare mentre i Gunners mirano a evitare un errore nella corsa al titolo
Sabato si gioca la partita tra West Ham e Arsenal, due squadre del campionato inglese. Le formazioni sono state annunciate e i tifosi si preparano a seguire l’incontro, che si svolgerà in diretta su canali sportivi dedicati. I Gunners cercano di mantenere il vantaggio in classifica, mentre i padroni di casa vogliono ottenere un risultato positivo. La sfida si svolge allo stadio di Londra, con inizio previsto nel primo pomeriggio.
2026-05-08 18:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha esortato i suoi giocatori a “vivere il momento” e a mantenere la fame e il desiderio che li hanno portati sull’orlo di una storica doppietta mentre si preparano a far visita al West Ham in una partita cruciale ad entrambe le estremità della classifica della Premier League. Martedì i Gunners hanno raggiunto la finale di Champions League solo per la seconda volta nella storia, vincendo complessivamente per 2-1 sull’Atletico Madrid con una vittoria per 1-0 nella gara di ritorno della semifinale all’Emirates Stadium.🔗 Leggi su Justcalcio.com
ARSENAL WOMEN VS WEST HAM WOMEN LIVE STREAM | WOMEN'S SUPER LEAGUE | FULL MATCH LIVE TODAY
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