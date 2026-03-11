L' Ars boccia il terzo mandato dei sindaci | il voto segreto spacca il Centrodestra in Sicilia

L'Ars ha respinto nuovamente la proposta di permettere ai sindaci di candidarsi per un terzo mandato, questa volta con un voto segreto che ha diviso il Centrodestra in Sicilia. La decisione riguarda i comuni con meno di 15 mila abitanti e rappresenta la seconda bocciatura in poche settimane. La questione ha suscitato forti reazioni tra i membri dell’Assemblea regionale.

Per la seconda volta nel giro di poche settimane, il Parlamento siciliano ha bocciato la norma che consentiva il terzo mandato ai sindaci nei comuni fino a 15 mila abitanti. E ancora una volta ad affossarla è stato il voto segreto richiesto dalle opposizioni e che ha mandato in frantumi la maggioranza di centrodestra. Con 43 voti a favore e 18 contrari, l’Assemblea ha approvato un emendamento soppressivo del testo, una ventina i franchi tiratori. Bocciata la prima volta a metà febbraio, la norma era stata riproposta dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale, nel tentativo di adeguare la Sicilia al resto del Paese e poterla applicarla già nella tornata delle amministrative di primavera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ars, il voto segreto azzoppa il ddl Enti locali: no al terzo mandato dei sindaci e al consigliere supplenteAlmeno 10 i franchi tiratori nella maggioranza, bocciate le norme più importanti.

