Ars et Labor-Medicina Fossatone 1-0 | Iglio porta avanti i biancazzurri - DIRETTA e VIDEO

Alle 16 si è disputata la partita tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, valida per la finale dei playoff. Il match si è concluso con un risultato di 1-0 in favore degli ospiti, grazie a un gol segnato da Iglio. La partita è stata seguita in diretta e disponibile anche in formato video, portando all’attenzione degli spettatori un incontro che rappresenta un passaggio importante nella stagione dei due club. La sfida non segna la fine della competizione, ma si tratta del primo step importante.

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