Ars et Labor-Medicina Fossatone 0-0 | colpo di testa pericoloso degli ospiti - DIRETTA

Nel primo tempo della finale dei playoff tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, le due squadre si sono affrontate senza segnare gol, anche se gli ospiti hanno avuto un’occasione pericolosa con un colpo di testa. La partita è iniziata alle 16 e si svolge in un clima di grande attesa, con le due formazioni che cercano di ottenere il risultato positivo senza riuscire a trovare la rete. La sfida rappresenta solo una tappa del percorso, non la conclusione della competizione.

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