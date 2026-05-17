Ars et Labor-Medicina Fossatone 0-0 | colpo di testa pericoloso degli ospiti - DIRETTA
Nel primo tempo della finale dei playoff tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, le due squadre si sono affrontate senza segnare gol, anche se gli ospiti hanno avuto un’occasione pericolosa con un colpo di testa. La partita è iniziata alle 16 e si svolge in un clima di grande attesa, con le due formazioni che cercano di ottenere il risultato positivo senza riuscire a trovare la rete. La sfida rappresenta solo una tappa del percorso, non la conclusione della competizione.
La finale dei playoff, ma non l’ultimo capitolo. La sfida al Medicina Fossatone – calcio d’inizio alle 16.30 al Paolo Mazza – rappresenta per l’Ars et Labor un bivio fondamentale: vincere vorrebbe dire approdare alla fase nazionale degli ‘spareggi’ per la promozione in Serie D. Non farlo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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